Московский политех представил новую модель подготовки инженеров

По словам ректора университета Владимира Миклушевского, новая концепция особенно актуальна для предприятий Донбасса и Новороссии
17:34
17:34

МАРИУПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Московский политехнический университет на Азовском форуме развития представил новую модель подготовки инженеров, способных сразу включаться в производство. Об этом сообщили в пресс-службе Московского политеха.

"Для восстановления промышленности новых регионов и достижения технологического суверенитета России требуются не просто инженеры, а специалисты, способные сразу включаться в реальное производство. Решение этой задачи представил Московский политех на II Международной конференции "Азовский форум развития" в Мариуполе, создав новую образовательную модель полного цикла подготовки инженеров", - сказано в сообщении.

По словам ректора Московского политеха Владимира Миклушевского, новая концепция подготовки инженеров особенно актуальна для предприятий Донбасса и Новороссии. "Наша задача - не просто дать знания, а сформировать у студентов компетенции, позволяющие сразу после вуза решать конкретные задачи промышленности. Особенно это важно для новых регионов, где требуется ускоренное восстановление и развитие производств. Инновационная модель инженерного образования, разработанная в Московском политехе, поможет вузам Новороссии готовить кадры, которые необходимы местным предприятиям", - приводятся слова Миклушевского в пресс-релизе Московского политеха, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что новая модель инженерного образования направлена на создание в вузе "процесса полного цикла", где студенты под руководством промышленных партнеров смогут пройти путь от разработки макетов до создания предсерийных образцов техники и компонентов. "Конкретным инструментом реализации этой модели стала Передовая инженерная школа технологического лидерства FDR. Ее ключевая задача - готовить не просто инженеров, а продукт-ориентированных специалистов, способных вести проект от идеи до серийного образца", - уточнили в вузе.

"Азовский форум развития: экономика Новороссии" проводится в Мариуполе. Он организуется с 2024 года по поручению президента РФ. В этом году он пройдет с 1 по 3 октября и будет посвящен развитию и нормативному регулированию экономики, технологическому лидерству и наукоемкому технологическому предпринимательству, водоснабжению Донбасса, рекультивации территорий, развитию туризма, другим темам. Пройдут отдельные секции по преподаванию философии и сохранению памяти подвигов российских бойцов. В числе организаторов форума - Минобрнауки РФ и правительство ДНР. 

