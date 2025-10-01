Минздрав Дагестана опроверг информацию о тяжелом состоянии подростка после драки

Он не в реанимации, сообщил представитель министерства

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Информация о нахождении в реанимации подростка, поступившего в Детскую республиканскую клиническую больницу Дагестана после массовой драки рядом со школой в Махачкале, не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС представитель Минздрава региона.

Ранее в социальных сетях сообщалось о тяжелом состоянии подростка и его нахождении в реанимационном отделении.

"Он не в реанимации. Проводится обследование", - сказал собеседник.

По факту происшествия проверки инициировали республиканская прокуратура и СУ СК по региону. По данным Минобрнауки Дагестана, все участники конфликта доставлены в отдел полиции для проведения необходимых следственных мероприятий.