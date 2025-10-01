ТАСС: в ВСУ создали штурмовые войска для увеличения командных должностей

В силовых структурах РФ отметили, что создание главкомом ВСУ Александром Сырским штурмовых войск не нашло поддержки на Украине

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Штурмовые войска в украинской армии созданы для увеличения командных должностей для лояльных Владимиру Зеленскому военных. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

В силовых структурах РФ отметили, что создание главкомом ВСУ Александром Сырским штурмовых войск не нашло поддержки на Украине. Власти так и не смогли объяснить целесообразность их создания или в чем заключается отличие от десантно-штурмовых войск.

"Напрашивается вывод, что украинское военно-политическое руководство предприняло эти действия также с целью увеличения командных должностей для лояльных Зеленскому вэсэушников", - отметил собеседник агентства.

Собеседник агентства добавил, что реформа по созданию армейских корпусов необходима Сырскому исключительно для увеличения количества полковничьих и генеральских должностей.

По словам собеседника агентства, ход боевых действий в этом году подтвердил данное предположение - заявленная цель реформы, когда один армейский корпус ведет боевые действия на определенном участке фронта, реализована не была. Также личный состав ВСУ по-прежнему тасуют в зависимости от изменений характера боевых действий, а командующие корпусов в основе своей отсиживаются в тыловых районах и не принимают реального участия в конфликте.