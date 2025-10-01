В Черниговской области Украины ситуация с электроснабжением стала критической

В регионе без света остались более 300 тыс. потребителей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ситуация с электроснабжением в Черниговской области на севере Украины уже стала критической, в регионе обесточены 307 тыс. потребителей. Также вводятся шестичасовые отключения света, сообщает местное отделение облэнерго.

"Ситуация в системе энергоснабжения области мегакритическая, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. - Делаем все возможное, чтобы возобновить электроснабжение, однако ситуация сложная. Будьте готовы к длительным отключениям!"

Уточняется, что повреждения энергетических объектов спровоцировали системную аварию в сети, в результате обесточены сразу 307 тыс. потребителей в нескольких районах области. Так как в энергосистеме не хватает мощности, вводятся графики отключений электроснабжения по следующей схеме - три часа со светом, шесть - без. "Мы хорошо понимаем, что объем ограничений очень большой, однако в нынешних условиях нет другого выбора", - добавили в компании.

Глава областной администрации Вячеслав Чаус также назвал ситуацию сложной. По его словам, больницы и объекты ЖКХ переводят на генераторы, а вместо электротранспорта запускают больше автобусов. Кроме того, полиция усиливает дежурство в обесточенных населенных пунктах. "Относительно водоснабжения: предприятия задействуют альтернативные источники для работы оборудования. Где мощностей не хватит - будет подвоз питьевой воды", - рассказал он в своем Telegram-канале.

Ранее 1 октября сообщалось, что в ряде микрорайонов Чернигова пропал свет. Позже Чаус заявил об отключениях света сразу в нескольких общинах региона. Минэнерго Украины со своей стороны сообщило о повреждении энергетической инфраструктуры в Киевской области. Уточнялось, что в этой связи фиксируются отключения электроэнергии в двух областях - Киевской и Черниговской.