Под Калугой обнаружили братскую могилу времен Великой Отечественной войны

В результате поисковых работ найдены останки 106 красноармейцев и офицеров

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны с останками 106 красноармейцев и офицеров, погибших при освобождении деревни 4 января 1942 года, обнаружено вблизи бывшей деревни Замыцкое Кудиновского сельсовета Калужской области. Имена пятерых из них уже установлены, сообщила ТАСС руководитель поискового отряда "Беспокойные сердца" Елена Борисова.

"Сегодня мы завершили поисковые работы в районе бывшей деревни Замыцкое Кудиновского сельсовета, в ходе которых обнаружили братское захоронение с останками 106 солдат и офицеров Красной армии, пожалуй, крупнейшее за все годы работы нашего отряда", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что это захоронение пытались найти с 2010 года, но болотистая и заросшая местность затрудняла поиски.

С бойцами были обнаружены 16 солдатских медальонов, по ним установлены имена пятерых красноармейцев. В их числе уроженец Южно-Казахстанской области Иван Райлян, Петр Говядинов из Горьковской области, Василий Штарев из Ивановской области, Михаил Первов из Молотовской области (ныне Пермский край), а также уроженец Саратовской области старший лейтенант Герасим Чефонов. Среди личных вещей бойцов также были найдены ложки с написанными на них фамилиями Киппа и Тенев.

По словам Борисовой, все погибшие являются бойцами 53-й стрелковой дивизии, которая участвовала в боях за город Медынь Калужской области и освобождала близлежащие села в январе 1942 года. Свой последний бой красноармейцы приняли 4 января 1942 года, после чего были захоронены в общую братскую могилу.

В ближайшее время поисковикам предстоит идентифицировать остальных красноармейцев и найти их родственников. "Также будем решать вопрос с властями о захоронении останков погибших солдат и офицеров", - уточнила руководитель поискового отряда.