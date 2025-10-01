Генпроектировщики определили необходимость общих правил для работы в индустрии

Участники сессии сошлись во мнении, что стандартизация бизнес-процессов и создание типовой формы договора генпроектирования способны существенно повысить эффективность работы отрасли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Отсутствие законодательного определения генерального проектировщика тормозит развитие отрасли. Об этом заявил генеральный директор компании "Метрополис" Александр Ворожбитов в ходе отраслевой сессии "Генеральное проектирование: открытый диалог лидеров отрасли", прошедшей в рамках Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

"Полное отсутствие понимания генерального проектировщика с точки зрения законодательства - это первый тезис. Такого термина просто не существует в нормативных документах, это просто оставшаяся функция, которая существовала в советское время. Второе - это несинхронность и противоречия в нормативной базе и отсутствие четких требований к генеральному проектировщику", - отметил Ворожбитов.

По словам гендиректора "Метрополиса", на сегодняшний день в России лишь около 30 крупных проектных организаций, столкнувшихся с одинаковыми проблемами, которые можно было бы решать сообща. Основная цель подобных дискуссий - формирование профессионального сообщества и повышение роли института генерального проектирования в целом.

В свою очередь основатель компании "Спектрум" Владимир Иванов подчеркнул значимость архитекторов и проектировщиков для развития страны, назвав их "интеллектуальной элитой страны, которая должна делать ее сильнее". Участники сессии сошлись во мнении, что стандартизация бизнес-процессов и создание типовой формы договора генпроектирования способны существенно повысить эффективность работы отрасли. Особое внимание было уделено проблеме согласования нормативной документации, поскольку мнение проектировщиков часто не учитывается при внесении изменений в нормативы.