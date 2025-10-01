Московские суворовцы отметили годовщину училища

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Учащиеся, преподаватели и выпускники Московского суворовского военного училища (СВУ) отметили 81-летие со дня основания учебного заведения. Об этом сообщили в общественной организации "Московские суворовцы".

"Торжества прошли в Москве и Нижнем Новгороде, где в разные годы располагалось суворовское училище. В мероприятиях приняли участие ветераны-суворовцы, офицеры-воспитатели, школьники, представители Минобороны РФ, органов власти и общественности", - говорится в сообщении.

Как рассказал выпускник Московского СВУ, замглавы Ростеха Николай Волобуев, встреча и возложение цветов в Москве проходят каждый год 1 октября. "Это не просто памятная дата, это дань уважения всем тем, кто учился и потом стал защитником нашей страны и участвовал в различных боевых баталиях. Но самое главное - с честью пронес высокое звание "суворовец" через всю свою жизнь", - рассказал он.

Организатор торжеств, выпускник СВУ Дмитрий Нестеров отметил, что жизнь в училище была насыщенной и увлекательной. "Училище регулярно посещали интересные люди. Суворовцы встречались с первым человеком, совершившим полет в космос, Юрием Гагариным, с маршалом Советского Союза Семеном Буденным, с летчиком-асом Иваном Кожедубом, с президентом Кубы Фиделем Кастро", - отметил Нестеров.

В "Московских суворовцах" рассказали, что с момента основания училище произвело 76 выпусков и дало путевку в жизнь более 14 тыс. воспитанников. "Многие выпускники СВУ стали государственными деятелями, военачальниками, учеными, творческими работниками, музыкантами и спортсменами. Звания Героя СССР и Героя Российской Федерации удостоены 16 выпускников Московского суворовского военного ордена Почета училища", - добавили там.