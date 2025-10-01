Абхазский институт гуманитарных исследований заключил соглашения с вузами РФ

СУХУМ, 1 октября. /ТАСС/. Абхазский институт гуманитарных исследований (АбИГИ) им. Д. Гулии заключил на полях стартовавшего в Сухуме форума историков-кавказоведов соглашения о сотрудничестве с рядом российских вузов, передает корреспондент ТАСС.

В Сухуме 1 октября начал свою работу XII Международный форум историков-кавказоведов "Народы Кавказа в XVIII-XXI вв.: история, политика, культура", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии, академика Владислава Григорьевича Ардзинбы и 100-летию АбИГИ им. Д. И. Гулии Академии наук Абхазии.

АбИГИ заключил соглашения с Карачаево-Черкесским государственным университетом, Чеченским госуниверситетом, Ставропольским государственным педагогическим институтом и Российским институтом истории и искусств. "Целью соглашений является установление, расширение, развитие и укрепление связей, основными направлениями сотрудничества являются проведение совместной научно-исследовательской деятельности по археологическим, этнографическим, историческим направлениям, обмен научной информацией, [проведение] научных конференций, круглых столов и семинаров. Также речь идет об организации курсов повышение квалификации и переподготовки для сотрудников. Мы уверены, что заключенные соглашения дадут новый импульс развитию научно-исследовательских отношений между научными учреждениями Абхазии и России", - сказала ученый секретарь АбИГИ Наала Хеция.

Открытие форума

Участников форума приветствовал президент Абхазии Бадра Гунба, подчеркнув значимость участия в нем российских ученых. "Мы особенно ценим присутствие представителей Института востоковедения Российской академии наук - учреждения, где Владислав Григорьевич Ардзинба проработал многие годы и где сложился его научный авторитет как выдающегося исследователя истории и культуры Востока и Кавказа. Рассматриваем сотрудничество научных учреждений Абхазии и России как стратегически важное направление. Оно не ограничивается академическими исследованиями, оно имеет огромное значение для сохранения исторической памяти, для формирования общих подходов к изучению кавказской проблематики, для передачи будущим поколениям ценностей, без которых невозможна полноценная жизнь ни одного народа", - сказал Гунба.

Президент выразил уверенность, что форум станет площадкой для глубокого и содержательного обсуждения важнейших тем, связанных с историей, политикой и культурой народов Кавказа.

Директор АбИГИ Арда Ашуба сказал, что XII Международный форум историков-кавказоведов стал самым масштабным, в нем принимают участие около 250 ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Перми, Саратова, Астрахани, республик Северного Кавказа, а также Узбекистана, Казахстана, Армении, Турции, Германии. Ашуба сказал, что форум кавказоведов впервые проходит за пределами РФ, а именно в Абхазии, неслучайно, так как абхазоведение является неотъемлемой частью кавказоведения.

"За 100 лет функционирования Абхазский институт подготовил и выпустил большое количество актуальных книг, без которых не обходится не только абхазский научный мир, но и многие крупные кавказоведы мира", - сказал он. По словам Ашубы, самым тяжелым ударом для центра абхазоведения стала война 1992-1993 гг., когда грузинские оккупанты решили уничтожить все, что связано с историей Абхазией и дотла сожгли здание Абхазского института и госархива со всеми хранившимися в них материалами, но "Абхазский институт возродился и возрождается из пепла".

Участники форума подведут его итоги 3 октября.