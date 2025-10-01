МИД Израиля: Грета Тунберг с флотилии "Сумуд" находится в безопасности

Пассажиры переправлены в израильский порт, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг © AP Photo/ Hernan Munoz

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 октября. /ТАСС/. Шведская правозащитница Грета Тунберг с остановленной гуманитарной флотилии "Сумуд" здорова и находится в безопасности. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

"Грета [Тунберг] и ее друзья здоровы и находятся в безопасности", - говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД Израиля указали, что "несколько судов флотилии ХАМАС "Сумуд" уже благополучно остановлены", а "их пассажиры переправлены в израильский порт".