МИД Израиля: Грета Тунберг с флотилии "Сумуд" находится в безопасности
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 октября. /ТАСС/. Шведская правозащитница Грета Тунберг с остановленной гуманитарной флотилии "Сумуд" здорова и находится в безопасности. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.
"Грета [Тунберг] и ее друзья здоровы и находятся в безопасности", - говорится в заявлении.
Кроме того, в МИД Израиля указали, что "несколько судов флотилии ХАМАС "Сумуд" уже благополучно остановлены", а "их пассажиры переправлены в израильский порт".