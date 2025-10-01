Крым стал лидером по росту организованного турпотока в стране с начала 2025 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Организованный турпоток в Крым к октябрю возрос в пределах 40% с начала 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, полуостров стал лидером по росту турпотока в стране, сообщается на сайте Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Эксперты отмечают, что Крым стал лидером по росту турпотока в стране, начиная с начала 2025 года. По данным туроператоров, работающих на крымском направлении, организованный турпоток растет еще более высокими темпами и составляет порядка плюс 40% к аналогичному периоду прошлого года, говорится в сообщении.

Уточняется, что качество отдыха в Крыму возрастает в соответствии с запросами рынка и конкурентной средой. В республике начата работа по подготовке к осенне-зимнему сезону, будут работать порядка 300 санаторно-курортных и гостиничных организаций, в том числе 65 санаториев. Железнодорожные перевозчики уже открыли продажи на новогодние праздники.

Осенью в Крыму пройдет ряд деловых мероприятий в сфере туризма: форум-выставка туризма и активного отдыха "Туристэкспо. Крым 2025" и форум "В Крыму есть", впервые в Крыму состоится научно-экспертная конференция "Разумовские чтения" - мероприятие, посвященное современным технологиям курортной медицины, а также запланировано проведение рекламно-информационной кампании "Новый год в Крыму как дома!" и другие.

Также, по данным Федеральной службы по аккредитации, Республика Крым занимает первое место по прохождению самооценки среди регионов, на территории которых расположено более 1 тыс. объектов размещения туристов. "На данный момент в Едином реестре объектов классификации в сфере туристкой индустрии содержится информация о 1 045 средствах размещения, в том числе 61 гостевом доме", - резюмировал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Ранее в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток в республику уже превысил 6 млн человек. С января по октябрь 2024 года Крым посетили 5,2 миллиона туристов.