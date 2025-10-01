Figaro: МВД Франции ожидает до 400 тыс. человек на протестах 2 октября

Это на 100 тыс. меньше, чем в МВД насчитали на массовых мероприятиях 18 сентября

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Франции ожидает снижения явки на организованные профсоюзами 2 октября митинги и протестные марши, по сравнению с общенациональным днем демонстраций и забастовок 18 сентября. Как сообщает газета Le Figaro, власти ожидают, что в этот раз численность протестующих не превысит 400 тыс. человек.

Это на 100 тыс. меньше, чем в МВД насчитали на протестах 18 сентября - сами профсоюзы, впрочем, тогда заявляли об участии 1 млн человек. В тот раз власти ожидали спонтанные акции сторонников интернет-движения, действующего под лозунгом "Заблокируем все!", а также беспорядков на манифестациях с участием тысяч радикалов, поэтому были задействованы до 80 тыс. полицейских, и к концу дня было задержано более 300 человек, согласно заявлениям министра внутренних дел Брюно Ретайо.

Однако 2 октября власти ожидают существенно более низкий уровень напряженности на акциях по всей стране, за исключением ряда крупных городов вроде Нанта, Ренна, Тулузы, Лиона и Дижона, где собирается много ультралевых активистов. В этот раз власти не стали уточнять, сколько полицейских и жандармов будет задействовано для охраны порядка в европейской части страны, однако префект полиции Парижа Лоран Нуньес пообещал задействовать 5 тыс. стражей порядка для наблюдения за улицами французской столицы.

"Недовольство присутствует, но политическая эксплуатация ситуации крайне левыми и партией "Неподчинившаяся Франция" стала отталкивающим фактором: гражданское общество не хочет ассоциироваться ни с красно-черными флагами, ни с флагами палестинцев, - заявил изданию высокопоставленный чиновник. - Движение "Заблокируем все", которое больше не вызывает ажиотажа в социальных сетях, теряет обороты". По его словам, довольно низкая вероятность участия в протестах или акциях по блокированию школ и университетов со стороны как учащихся, так и преподавателей, которым тяжело бастовать три недели кряду в самом начале учебного года, когда требуется наладить связь с учениками.

19 сентября ведущие профсоюзы Франции выдвинули ультиматум правительству, пообещав продолжить забастовки, если не будут выполнены их требования. Профсоюзы требуют от правительства отказаться от предложенного прежними властями проекта бюджета и планов по заморозке на год уровня пенсий, соцвыплат и зарплат в госсекторе. Они также выступают против сокращения 3 тыс. государственных служащих, реформы системы выплат по безработице и повышения пенсионного возраста до 64 лет. Кроме того, они требуют "налоговой справедливости" за счет введения инструментов, позволяющих взимать налоги с дорогой недвижимости и высоких доходов, и за счет ограничения выплат дивидендов акционерам.

24 сентября лидеры ведущих профсоюзов Франции встретились с премьер-министром Себастьеном Лекорню, чтобы обсудить возможность исполнения выдвинутых требований, однако не смогли прийти к соглашению. После этого они пообещали провести новые забастовки и акции протеста 2 октября.