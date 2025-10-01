В Госдуме рассказали о новых дорожных знаках с 2026 года

Специалисты искали возможность снизить визуальный шум на дорогах более трех лет, а история некоторых новых знаков еще больше, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Несколько новых дорожных знаков и сужение парковочных мест вдоль края проезжей части предусмотрены обновленным ГОСТом, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев ("Единая Россия").

"Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Надеемся, что новый ГОСТ станет реальным инструментом для снижения аварийности и сохранения человеческих жизней", - сказал собеседник агентства. "В основе этих поправок - большая работа, специалисты искали возможность снизить визуальный шум на дорогах более трех лет, а история некоторых новых знаков еще больше", - подчеркнул Федяев.

Среди нововведений - вертикальный знак "Стоп-линия". "Он будет там, где невозможно установить традиционный горизонтальный знак", - сказал депутат.

"Отмечу и введение знака 6.2.1 "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности", который позволит поберечь машины и повысить комфорт в пути", - добавил Федяев.

В свою очередь, знак "Глухие пешеходы" (табличка 8.15.1) "поможет водителям в моменте понять, что участник дорожного движения имеет ограничение по слуху". "Долгое время у нас существовал знак 8.15 "Слепые пешеходы", но слабослышащие и глухие пешеходы требуют такого же внимания от водителя. Насколько я знаю, эксперименты с его использованием начались почти 10 лет назад", - пояснил парламентарий.

Поправки предусматривают и ряд других изменений дорожных знаков и особенностей их применения.

Парковка вдоль края дороги

Кроме того, как следует из текста обновленного ГОСТа, при последовательном размещении автомобилей вдоль края дороги под размеры одного парковочного места должно будет отводиться не 2,5 м на 6,5 м, как сейчас, а 2,25 м на 6,5 м, то есть разметка под такие парковки станет на 25 см уже (в длину размер не меняется).

"Размеры парковки автомобилей вдоль края проезжей части будут чуть меньше для оптимизации дорожного пространства", - пояснил депутат.