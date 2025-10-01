"Русский стандарт": в РФ стали больше верить в помощь распродаж с экономией

По данным исследования банка, 74% россиян уверены, что если бы не распродажа, то они потратили бы больше

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Доля россиян, уверенных, что на распродажах можно сэкономить, выросла в 2025 году с 67% до 74%. Об этом свидетельствуют результаты опроса банка "Русский стандарт", которые есть у ТАСС.

"В 2025 году большинство россиян - 74% - уверены, что если бы не распродажа, то потратили бы больше. Тогда как в прошлом году их число было заметно меньше - 67%. Оставшиеся 26% посчитали, что если бы не распродажа, то они, наоборот, потратили бы меньше (33% годом ранее)", - указали в "Русском стандарте".

При этом опрос показал, что распродажи редко разочаровывают россиян. Так, например, 47% респондентов тщательно следят за появившимися на рынке скидками для покупки необходимых вещей, их процент за год не изменился. Еще 27% респондентов заявили, что покупают нужный им товар тогда, когда это актуально, не дожидаясь начала выгодной распродажи. А 26% россиян признались, что часто покупают по акции то, что впоследствии оказывается не очень нужным.

В опросах участвовали более 1,5 тыс. респондентов из числа клиентов банка и участников групп в соцсетях.