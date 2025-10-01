В Госдуме предложили внедрить механизм стройсберкасс для покупки жилья

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов отметил, что этот инструмент даст возможность гражданам накопить деньги при поддержке государства

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Механизм строительных сберегательных касс может стать аналогом ипотечных кредитов и помочь россиянам накопить на жилье. Об этом ТАСС заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что ипотека - американская модель приобретения недвижимости через ее залог, но есть и европейская модель - стройсберкассы.

"Это специальная кредитная организация, где люди могут накапливать средства на жилье. Причем не просто накапливать, а государство дает премии [к накоплениям]. Если по-простому, стройсберкасса обойдется нашим гражданам в 2,5 раза дешевле, чем любая ипотека. <…> Нужно обязательно вводить закон о строительных сберегательных кассах. И мы будем этого добиваться", - сказал Миронов.

Он напомнил, что вице-премьер Марат Хуснуллин ранее поддержал предложение рассмотреть законопроект о создании стройсберкасс.

Миронов отметил, что этот инструмент даст возможность гражданам накопить деньги при поддержке государства. "Когда накапливается до 30-50% от стоимости жилья, [гражданин] получает льготный кредит по ставке не более 3% на приобретение жилья", - сказал парламентарий.