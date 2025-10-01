Рейсы в Южно-Сахалинск ушли на запасной аэропорт Хабаровска из-за сильного тумана

Самолеты следовали из Новосибирска и Москвы

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Два самолета, летевшие из Новосибирска и Москвы на Сахалин, ушли на запасной аэродром в Хабаровск из-за густого тумана в месте назначения. Об этом сообщили в аэропорту Южно-Сахалинска.

"Самолет из Новосибирска S7-5257 ушел на запасной аэродром в Хабаровск. Самолет, следующий рейсом FV-6283 из Москвы в Южно-Сахалинск, ушел на запасной аэродром в Хабаровск", - проинформировали в аэропорту.

Видимость на взлетно-посадочной полосе сейчас составляет 350 м.