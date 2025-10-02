Исследователи сравнили гендерный разрыв в зарплатах в России с Восточной Европой

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Гендерный разрыв в оплате труда в РФ существенно выше по сравнению со странами Восточной Европы, в частности, зарплаты мужчин в России в последние годы примерно на 35% выше, чем у женщин. Об этом сообщается в совместном исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и Strategy Partners, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Анализ был основан на сравнении данных Белоруссии, Болгарии, Польши, Румынии, России, Сербии и Словакии. Указанные страны являются наиболее близкими к России с точки зрения ожидаемой продолжительности жизни и периода обучения. Отмечается, что средние значения по странам не всегда отражают глубину различий внутри отдельных отраслей и категорий занятости.

"В большинстве стран женщины получают в среднем меньшую заработную плату по сравнению с мужчинами даже при сопоставимом уровне занятости. Среди всех стран анализируемой выборки в России наблюдается наибольший гендерный дисбаланс в оплате труда", - говорится в исследовании.

Анализ показывает, что во всех странах выборки разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами сохраняется, при этом наибольшая разница среди стран Восточной Европы наблюдается в Польше и Словакии. Однако в течение последних пяти лет Словакия демонстрирует снижение гендерного разрыва в уровне заработной платы: c 24,2% в 2019 году до 13,3% в 2023 году. В Польше гендерный разрыв в 2023 году составил 21,4%. Сербия также показывает положительную динамику: после зафиксированных в 2020-2021 годах колебаний и относительных пиков (до 20%) разрыв сократился до 13,7% в 2022 году. Наименьший гендерный разрыв по оплате труда в последние годы демонстрирует Болгария (11-16%). В Румынии показатели более нестабильны: после низких значений, наблюдавшихся в середине периода с 2017 по 2020 год, разрыв увеличился, достигнув 15,3% к 2023 году.

При этом Россия выделяется на этом фоне, демонстрируя значительно более высокий гендерный разрыв в оплате труда по сравнению с другими странами, однако полноту анализа ограничивает недоступность данных за некоторые годы. Так, данные за 2017, 2019 и 2021 годы показывают, что в РФ разрыв в зарплатах составляет более 35%, без существенных снижений.

Рабочая сила

Кроме того, в глобальном масштабе сохраняется устойчивый и существенный гендерный разрыв по уровню участия в рабочей силе: он снижается крайне медленно - с 26,2 п. п. в 2016 году до 24,4 п. п. в 2023-м. При этом все страны выборки имеют заметно более низкие показатели по сравнению со среднемировыми.

В период с 2016 по 2023 год наиболее высокую и устойчивую разницу продемонстрировала Румыния (порядка 20 п. п. в 2023 году), что говорит о значительно более низкой вовлеченности женщин в рынок труда. В Польше, Сербии и Словакии эта разница стабильно составляет от 11 п. п. до 14 п. п., но во всех трех странах есть поступательная положительная динамика (особенно в Словакии, где показатель снизился с 12,9 п. п. в 2016 году до 7,4 п. п. в 2023 году). В Болгарии и Белоруссии гендерный разрыв был наименьшим - 7 п. п. и 6,4 п. п. в 2023 году соответственно. В России указанный показатель остается стабильно умеренным на фоне стран выборки: в 2023 году он составил около 9,3 п. п., плавно снизившись с 10,9 п. п. в 2016 году.

Аналитики отмечают, что в большинстве анализируемых стран наблюдается тенденция к выравниванию участия женщин и мужчин в рабочей силе. Россия занимает промежуточное положение - хотя гендерный разрыв заметно меньше мирового уровня, полное его сокращение не достигнуто, как и в ряде других стран выборки.