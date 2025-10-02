Эксперт Мустафин: духовенства для работы с заключенными экстремистами очень мало

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Исламского духовенства, готового к работе с заключенными экстремистами и террористами в настоящее время недостаточно, а система его целенаправленной подготовки в России не сформирована, при том, что именно в местах лишения свободы требуется усиление работы в этой области. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель муфтия Духовного собрания мусульман России (ДСМР) имам-хатыб Денис Мустафин.

"Мы видим определенную нехватку кадров со стороны имамов для работы в СИЗО и в уголовно-исполнительной системе. Заметна и нехватка кадров для работы со спецконтингентом, с людьми, которые осуждены по статьям за терроризм и экстремизм. Людей готовых и способных работать с лицами, осужденными по статьям за терроризм с зараженными идеями псевдорелигиозного экстремизма, очень мало. Хотя именно в местах лишения свободы нужно усиливать эту работу, потому что большое количество носителей деструктивных идей - именно там", - сказал он.

Имам-хатыб отметил, что для работы со спецконтингентом представителей духовенства следует особо готовить. "Там нужна специфическая подготовка. Во-первых, не бояться человека. Имам должен быть уже развитым, быть духовной личностью, в нем не должно быть страха. Также он должен обладать знаниями и уметь сразу парировать цитатами из Священного Корана, из Сунны аргументы своего оппонента", - подчеркнул он.

Он уточнил, что методики работы имамов направлены "на выработку у радикализированной личности способности к критическому мышлению". "И если такой человек уже изучает аргументы классических ученых, размышляет о них и принимает их - значит это первые признаки, того что имам на правильном пути по восстановлению его духовной идентичности и индивидуальности", - добавил собеседник агентства.

Мустафин подчеркнул, что на базе исламских духовных образовательных организаций проводятся курсы повышения квалификации, обучающие духовных лиц работе с подобными заключенными, но этой подготовки недостаточно. "Такие курсы проводятся неделю, может быть, дней десять. Но целенаправленной подготовки имамов для работы в местах лишения свободы в исламской образовательной системе России нет. И было бы очень полезно и действенно дополнительно обучать имамов, например, включив данную подготовку в программу бакалавриата на четвертом курсе высших исламских образовательных организаций", - заключил имам.