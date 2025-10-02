На Камчатке из-за непогоды отложили ремонт подводной линии связи

Работы перенесли на неопределенный срок

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 октября. /ТАСС/. Ремонт подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) на Камчатке перенесен на неопределенный срок из-за погодных условий, сообщили ТАСС в правительстве Камчатского края.

"Прогноз погоды на ближайшие четыре дня неблагоприятный, проведение работ в период со 2 по 5 октября не представляется возможным. В связи с приближением Охотоморского циклона к берегам Камчатки, ПАО "Ростелеком" переносит сроки проведения завершающего этапа ремонтно-восстановительных работ на подводной волоконно-оптической линии связи, связывающей Сахалин и Камчатку", - рассказали в правительстве Камчатки.

Ранее сообщалось, что работы будут проведены с 25 по 29 сентября, а после - с 30 сентября по 5 октября. Если прогноз погоды снова не позволит провести работы, потребуется еще один этап согласования новых дат компанией "Ростелеком" с корпоративным центром. Планируется, что интернет в крае будет полностью отключен только на 48 часов, но при наличии благоприятных погодных условий. Если ПВОЛС своевременно не укрепить, может произойти разрыв подводного кабеля, тогда Камчатка рискует остаться без быстрого интернета минимум на несколько месяцев.