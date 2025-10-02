В России установили порядок передачи ДНК новых сортов растений и пород животных

Особое значение имеет норма об обязательном депонировании биологических образцов перед получением патента

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Генетический материал выведенных в России сортов растений, пород животных, штаммов микроорганизмов должен передаваться в специальные биоресурсные центры. Это следует из утвержденных правительством правил, с которыми ознакомился ТАСС.

Устанавливаются несколько форм передачи материалов - от добровольной передачи прав до обязательного депонирования (передачи на временное хранение) для патентных процедур. Особое значение имеет норма об обязательном депонировании биологических образцов перед получением патента, что позволяет подтвердить жизнеспособность штаммов или культур.

Выведенные растения, животные, штаммы микроорганизмов относятся к объектам интеллектуальной собственности. Передавать их генетический материал в биоресурсные центры обязаны организации, которые являются государственными.

Согласно постановлению, все операции по передаче образцов ДНК будут осуществляться на основе договоров с соблюдением прав интеллектуальной собственности. Хранение материалов должно проводиться по национальным стандартам. Правила приняты в развитие федерального закона о биоресурсных центрах 2024 года.