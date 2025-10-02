Минпросвещения считает возможным пересмотр предельной цены подарков для учителей

В министерстве отмечают, что обычный подарок или цветы являются закрепившейся традицией, актом выражения благодарности, знаком внимания в честь профессиональных праздников

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ допускает возможность пересмотра лимита стоимости подарков и цветов для учителей при положительном заключении антикоррупционной экспертизы. Это следует из официального ответа министерства на соответствующий запрос председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, текст есть в распоряжении ТАСС.

"При условии положительного заключения антикоррупционной экспертизы, а также принимая во внимание общую экономическую ситуацию, Минпросвещения России считает возможным пересмотр предела допустимой стоимости подарка или цветов <…> для сотрудников образовательных организаций", - говорится в документе.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, учителям запрещено получать подарки от обучающихся и их родственников, кроме обычных подарков стоимостью не более 3 тысяч рублей. Такая норма направлена на предотвращение коррупционных рисков, отметили в Минпросвещения РФ.

При этом в министерстве отмечают, что обычный подарок или цветы для учителей являются закрепившейся традицией, актом выражения благодарности, знаком внимания в честь профессиональных праздников в сфере образования.