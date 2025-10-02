Имя Героя России Ефремова присвоили приморскому добровольческому отряду "Тигр"

Вице-губернатор края погиб в Курской области

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Имя Героя России, вице-губернатора региона Сергея Ефремова, погибшего в Курской области, присвоено приморскому добровольческому отряду "Тигр". Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

"Приморскому добровольческому отряду "Тигр" присвоено имя Героя России Сергея Ефремова. Теперь полное наименование нашего отряда - "Отряд БАРС-22 "Тигр" имени Героя Российской Федерации С. В. Ефремова". Соответствующие указания даны Генеральным штабом ВС РФ", - написал он.

Глава региона отметил, что "Тигры" заслужили это почетное наименование. "Именно под командованием Сергея Викторовича Ефремова отряд формировался в 2022 году, добивался побед вместе с легендарной 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты ТОФ. И именно во главе с Сергеем Викторовичем пришел на выручку Курской земле. Помним, гордимся!", - добавил он.

Глава Приморского края 2 февраля сообщил, что Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания. Позднее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что это произошло при освобождении курского приграничья. В марте 2024 года Ефремов возглавил внутриполитический блок правительства Приморского края, было подписано постановление о его назначении на должность вице-губернатора. В том же месяце на посту командира приморского добровольческого батальона "Тигр" его сменил Рустям Абушаев.

Ефремов родился 5 августа 1973 года. За мужество и отвагу, проявленные в боях, ему были присвоены звания Героя Приморья и Героя Донецкой Народной Республики. Был женат, воспитывал четверых детей.