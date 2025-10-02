В ОП предупредили о фишинговых сайтах при онлайн-покупке телефонов

Первыми потерпевшими от новой схемы обмана стали покупатели гаджетов Apple, потерявшие все деньги с карт, рассказал член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Первые потерпевшие от новой схемы обмана появились в РФ - это покупатели телефонов и других гаджетов Apple, которые переходили на фишинговые сайты, предлагающие технику. Таким образом они теряли все средства со своих карт, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"В интернете бум фишинговых сайтов, предлагающих новые телефоны Apple, а также другие товары данной марки. Уже есть первые потерпевшие, которые сначала не понимают, как произошла схема обмана", - сказал Машаров.

По словам Машарова, потенциальные потерпевшие ориентируются на скидки и отсутствие предустановки RuStore - итог, переход по фишинговым страницам, обратный звонок, называется код из трех цифр и стандартная схема по перехвату контроля учетной записи на Госуслугах. Далее, вместо приобретения нового телефона покупатель получает списание средств со своих банковских карт.

"Хочу предупредить россиян быть крайне внимательными при онлайн-заказе новинок техники, распознавайте, пожалуйста, сайты компаний, где вы собираетесь приобрести ту или иную продукцию. И важный момент, помните, если вы не заказывали обратный звонок, то звонить по технике проверенный магазин не будет, значит, вы уже попали на фишинговый сайт и ваш номер телефона оказался в руках мошенников", - сказал Машаров.