Блогер Франц: борьба православных христиан РФ с абортами вдохновляет американцев

По словам общественного деятеля, в США почитают святых Русской православной церкви

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Массовое участие православных христиан России в крестных ходах и осуществляемая ими борьба с абортами вдохновляет американских православных и широко известна в США. Об этом журналистам рассказал американский блогер и общественный деятель православного вероисповедания Конрад Франц.

"Нас всех (православных христиан в США - прим. ТАСС) очень радует то, что Россия оставляет позади свое коммунистическое прошлое и принимает православное будущее. И поэтому, когда мы видим огромные процессии в Екатеринбурге, посвященные царственным мученикам или недавний огромный крестный ход в Москве, это очень воодушевляет американцев, подобный контент становится очень популярным в Америке. Когда американцы видят, <…> что Россия как сильная христианская страна выступает против абортов, это действительно вдохновляет людей. И я, приезжая сюда, вижу это и вдохновляюсь, и потом, когда возвращаюсь в Америку, рассказываю об этом в своей программе", - сказал он.

По словам Франца, в США почитают святых Русской православной церкви. "В Америке мы любим святого Германа Аляскинского, святого Иннокентия Аляскинского, всех святых, которые первыми принесли нам православную веру сотни лет назад. Старейший православный монастырь и старейшая семинария в Америке носят имя святителя Тихона. Поэтому все мы, православные в Америке, в большом долгу перед святым Тихоном, святым Германом и святым Иннокентием", - отметил блогер.

Франц добавил, что среди американских православных особенно почитаются царственные страстотерпцы и новомученики советского периода и подчеркнул важность их подвига.

Ранее Русская православная церковь организовала визит в РФ международной делегации журналистов и блогеров в составе Джеймса Делингпола, Томаса Эртла, Джона-Генри Уэстена и Конрада Франца. Поездка включала в себя встречи с представителями Московской патриархии, государственной власти и общественных объединений, а также посещение Сретенского, Андреевского и Данилова ставропигиальных монастырей, Троице-Сергиевой лавры и Переславля-Залесского.