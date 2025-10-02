В ГД призвали ввести прогрессивную шкалу компенсаций за ненормированную работу

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Размер компенсаций сотрудникам за ненормированную работу необходимо увязать с фактическим количеством переработок. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что при сверхурочной работе первые два часа должны оплачиваться в полуторном размере, последующие - в двойном, и есть предельное количество часов переработок в течение года. Однако существует также формат ненормированного рабочего дня, на который работник соглашается в трудовом договоре и за который добавляется не менее трех дней к отпуску либо денежная компенсация.

"И вот к этим позициям очень много нареканий. <…> Я считаю, что в этой части нужно серьезно пересмотреть все подходы. Во-первых, зафиксировать те ограничения, которые существуют сегодня для переработки, в отношении тех, кто работает ненормировано. Во-вторых, должен быть дифференцированный подход к компенсации: чем больше тебя привлекают [к работе], тем выше материальное вознаграждение либо тем больше добавочных дней к отпуску тебе прибавляется", - сказал Нилов.

Он при этом подчеркнул, что одно дело - юридические нормы Трудового кодекса, а другое - сложившаяся "неправильная практика", когда работа в ненормированном режиме, причем как официальном, так и неофициальном, является "определенным инструментом стимулирования" для дальнейшего карьерного роста, поддержания отношений с работодателем, принятия решений о премиях и так далее. Нилов назвал это "негласным двусторонним договором", когда сотрудник формально может отказаться выполнять задания в неурочное время, но не делает этого, чтобы не было негативных последствий. "Хотя по Трудовому кодексу, конечно, работник имеет право на свои выходные дни", - заключил депутат.