Миронов призвал сделать бесплатным среднее профессиональное образование

Председатель партии СРЗП также считает необходимым повысить зарплаты преподавателям техникумов и колледжей - до 200% от средней зарплаты по региону

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Среднее профессиональное образование должно стать бесплатным. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Я убежден, что в интересах экономики обучение в системе среднего профессионального образования должно стать бесплатным, и "Справедливая Россия" будет добиваться принятия такого решения", - сказал Миронов ТАСС.

Кроме того, председатель партии считает необходимым повысить зарплаты преподавателям техникумов и колледжей - до 200% от средней зарплаты по региону. "У педагогов должна быть сокращенная рабочая неделя, длительный отпуск с дополнительной выплатой, право на получение льготной ипотеки и другие льготы, которые положены госслужащим", - добавил он.