В Москве ожидаются облачная погода и до 14 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 760 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и температура воздуха до плюс 14 градусов прогнозируются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 12-14 градусов тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 9 - плюс 14 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.