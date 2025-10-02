В аэропортах Астрахани и Волгограда сняли ограничения

В период их действия на запасной аэродром были перенаправлены два самолета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Астрахани и Волгограда, сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Астрахань (Нариманово), Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в период действия ограничений на запасной аэродром были перенаправлены два самолета: один, следовавший в Астрахань, и другой, направлявшийся в Волгоград.