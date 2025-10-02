Адвокат Коффилд: власти США могут депортировать россиянина Постового

Обвиняемому отказали в освобождении под залог, сообщили защитники подсудимого

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Иммиграционные власти США, по всей видимости, планируют депортировать из страны гражданина России Дениса Постового, которому в 2024 году были предъявлены обвинения в нарушении экспортного контроля и поставках двойных технологий в РФ. Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянина Уильям Коффилд.

"На данном этапе кажется, что Министерство внутренней безопасности [МВБ] США намерено продолжить процедуру выдворения", - отметил он, говоря о Постовом. "Он под стражей Службы иммиграционного и таможенного контроля США (входит в структуру МВБ - прим. ТАСС). Сегодня (в среду - прим. ТАСС) утром у него были слушания по вопросу о залоге. И ему было отказано в освобождении под залог", - добавил Коффилд. Как он констатировал, неясно, как в случае депортации может пройти судебное разбирательство по предъявленным ранее в США россиянину обвинениям в нарушении экспортного контроля и поставках технологий двойного назначения. "Это очевидный вопрос. Похоже, что в данном случае наши (американские - прим. ТАСС) власти действуют по двум противоположным направлениям", - добавил юрист.