Авиаслужбы Великобритании сообщили о возможных сбоях GPS на протяжении 12 дней

Помехи могут оказать влияние на приемники воздушного судна в радиусе до 55 км, сообщили в авиадиспетчерской службе Лондона

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сигнал GPS может подавляться на протяжении 12 дней в одном из районов на северо-востоке Великобритании в дневные часы. Об этом сообщил ТАСС информированный источник в авиадиспетчерской службе Лондона.

"Подавление сигнала GPS, помехи могут оказать влияние на приемники воздушного судна в радиусе до 30 морских миль (55 км - прим. ТАСС) от места расположения источника", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что предупреждение действует в период с 6 по 17 октября с 08:00 до 17:00 по всемирному времени (с 11:00 до 20:00 мск) и распространяется на полеты на высоте до 12 км и выше.

"Помехи могут повлиять также на устройства управления беспилотными летательными аппаратами - приемники GPS могут периодически или полностью выходить из строя или выдавать неверную информацию о местоположении", - заметил собеседник агентства. Соответствующее предупреждение, по его словам, было доведено до всех пользователей воздушного пространства, а непосредственным местом расположения источника помехи диспетчеры указывают окрестности города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-восточном побережье страны.

Ранее авиационные службы пяти стран балтийского региона уже предупредили о возможных сбоях в работе GPS. Речь идет о Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. Все воздушные суда, которые входят в воздушное пространство этих стран, предупреждают, что не исключена некорректная работа GPS, и просят экипажи докладывать диспетчерам обо всех случаях пропадания сигнала или поступающих неправильных данных.