В Новосибирской области создадут уникальный иконостас из горячей эмали

Работы ведутся для храма в селе Дубровино коллективом ведущих российских эмальеров

НОВОСИБИРСК, 2 октября. /ТАСС/. Художники-эмальеры Новосибирской области создадут первый в истории отечественного храмового искусства иконостас в технике горячей эмали по мотивам сибирской иконы. Работы ведутся в рамках масштабного культурно-просветительского проекта "Русская Сибирь", сообщили в пресс-службе Правительства региона.

"На новосибирской земле создается уникальный памятник, которому нет аналогов в истории отечественного храмового искусства", - приводятся в сообщении слова министра культуры Новосибирской области Юлии Шуклиной. По ее словам, этот проект развивает традиции храмового искусства и способствует укреплению духовного единства страны.

Работы ведутся для храма в селе Дубровино коллективом ведущих российских эмальеров. Техника горячей эмали предполагает обжиг стекловидной массы на металле при высоких температурах, что создает яркие и долговечные изображения. Проект получил президентский грант и поддержку областного правительства. По словам Шуклиной, иконостас станет объектом паломничества и культурного туризма. "Проект станет центром духовного притяжения для жителей региона и знаковым культурным ориентиром для всей России", - сказала она. После освящения в октябре иконостас будет открыт для молитв прихожан.

В рамках просветительской программы организаторы проекта проведут для гостей и паломников храма более 50 лекций о Московско-Сибирском тракте, сибирской иконописи и технике горячей эмали.