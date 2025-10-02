Две рулежные дорожки закрыли в аэропорту Ла-Гуардиа Нью-Йорка из-за происшествия

Они откроются ориентировочно после 10:00 по всемирному времени

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Две рулежные дорожки закрыли для перемещения самолетов закрыли на несколько часов в аэропорту Ла-Гуардиа в Нью-Йорке из-за столкновения двух самолетов. Об этом сообщил ТАСС представитель аэропорта.

"Закрыты сегменты рулежных дорожек "А" и "М", ориентировочно их откроют после 10:00 по всемирному времени (13:00 мск - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства, не приведя каких-либо подробностей инцидента на аэродроме.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что в аэропорту Ла-Гуардиа столкнулись два самолета, в результате чего пострадал один человек. Отмечается, что правое крыло одного самолета задело носовую часть второго. Оба воздушных судна принадлежат американской авиакомпании Delta Air Lines.