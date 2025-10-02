Диспетчеры аэропорта Ла-Гуардиа Нью-Йорка сообщили о возобновлении работы

Ранее в связи с инцидентом на аэродроме закрыли сегменты двух рулежных дорожек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Аэропорт Ла-Гуардиа в Нью-Йорке продолжает работу, несмотря на инцидент, связанный со столкновением там двух самолетов. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе воздушной гавани.

"Работа продолжается, только что вылетел борт на Питтсбург (штат Пенсильвания - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что ранее в связи с инцидентом на аэродроме закрыли сегменты двух рулежных дорожек, это ограничение будет действовать ориентировочно до 10:00 по всемирному времени (13:00 мск).

Ранее сообщалось, что в аэропорту Ла-Гуардиа столкнулись два самолета, в результате чего пострадал один человек. Отмечается, что правое крыло одного самолета задело носовую часть второго. Оба воздушных судна принадлежат американской авиакомпании Delta Air Lines.