В Запорожской области к газу подключили более 1 тыс. абонентов с 2024 года

Уровень газификации в регионе при этом достаточно низкий, сообщил первый заместитель министра энергетики региона Алексей Москаленко

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Более 1 тыс. абонентов в Запорожской области были подключены к газу с 2024 года, при этом уровень газификации в регионе достаточно низкий - 48%. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель министра энергетики региона Алексей Москаленко.

"С 2024 года, когда единым оператором газификации был назначен по постановлению правительства Российской Федерации ООО "Черноморнефтегаз" было выполнено 740 подключений юридических лиц и 1 125 подключений физических лиц. Программа продолжается", - сказал он.

Он отметил, что в целом уровень газификации в регионе достаточно низкий - 48%.

"Газификация здесь достаточно локальная. Это Мелитополь, вокруг него и по югу вдоль Азовского моря. И то не везде. Это район Бердянска, Приморска, Приазовска. Вот эта полоса газифицирована", - сказал Москаленко.