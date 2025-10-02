Юрист Колодяжная рассказала о трудовых гарантиях военным

Период приостановления действия трудового договора теперь продлевается на период временной нетрудоспособности работника, наступившей после окончания прохождения им военной службы, указала специалист

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новый закон, направленный на защиту трудовых прав военнослужащих, позволяет им восстановить здоровье без потери рабочего места в случае болезни после окончания военной службы. Об этом ТАСС сообщила старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Анастасия Колодяжная.

В октябре вступят в силу новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так, уже заработал закон, усиливающий защиту трудовых прав военнослужащих. Теперь военные после окончания службы смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место, пояснил Володин. Ранее трудовой договор приостанавливался на время службы, а после ее завершения работник обязан был выйти на работу в течение трех месяцев. Если этого не происходило, работодатель мог расторгнуть договор.

"На наш взгляд, данные изменения расширяют гарантии военнослужащих, отвечают вызовам времени, но, самое главное, дают возможность восстановить здоровье военнослужащего без страха потери рабочего места. <...> Теперь нельзя уволить сотрудника по инициативе работодателя по истечении трех месяцев невыхода на работу после окончания прохождения работником военной службы по мобилизации, службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации по мобилизации или военной службы по контракту, заключенному в период мобилизации, в период военного положения или в военное время, либо после окончания действия заключенного работником контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации или войсках национальной гвардии Российской Федерации", - сказала юрист.

Колодяжная пояснила, что период приостановления действия трудового договора теперь продлевается на период временной нетрудоспособности работника, наступившей после окончания прохождения им военной службы.