Во Владивостоке в Школе креативных индустрий открыли направление "Театр кукол"

Программа предназначена для детей, также планируется запуск курсов для взрослых

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Новое образовательное направление для детей "Театр кукол" открыли в Школе креативных индустрий (ШКИ) во Владивостоке. Также планируется запуск курсов для взрослых, сообщила в пресс-центре ТАСС во Владивостоке руководитель образовательных программ ШКИ Наталья Сакун.

"У нас открылось направление "Театр кукол", которое мы специально выделили из студии театра. И мы ждем пополнение нашей большой команды на 10-15 [детей]. Это направление немного, конечно, специфичное, но тоже очень интересное, своеобразное. Ребята будут знакомиться с пластикой, будут сами делать кукол", - сказала Сакун.

Кроме того, в 2025 году ШКИ Владивостока впервые планирует запустить интенсивы для взрослых. Ожидается, что занятия будут проходить во время осенних каникул, предварительно, с 25 октября по 2 ноября. В программе обучение дизайну, фото- и видеопроизводству, а также интерактивным цифровым технологиям.

"К нам обращаются взрослые, блогеры или люди, которые ведут страницы в соцсетях, им не хватает иногда профессиональных навыков ведения, оформления контента, как сделать страницу более привлекательной. Мы хотели бы к ним выйти вот с таким предложением. Но и в целом еще у нас в планах отдельно просто курс по дизайну, который позволит им работать в таких программах как "Фигма", оформлять свой собственный сайт. Это то, что у нас делают дети, но я думаю, что эти навыки будут полезны и взрослым", - отметила Сакун.

Школа креативных индустрий во Владивостоке была создана в 2021 году в рамках национального проекта "Культура". Это структурное подразделение филиала Российского государственного института сценических искусств - "Приморской Высшей школы музыкального и театрального искусства". Здесь бесплатно проводят занятия для детей от 12 до 17 лет по нескольким направлениям: дизайн, фото и видео, звукорежиссура, анимация, интерактивные цифровые технологии и театр. Ежегодно обучение проходят около 200 детей, образовательная программа рассчитана на два года.