Большинство опрошенных россиян хотели бы побывать в Стране чудес или Нарнии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян выбрали Страну чудес в качестве вымышленной вселенной, в которой они хотели бы побывать. Еще около трети опрошенных хотели бы побывать в мире Нарнии из цикла "Хроники Нарнии", свидетельствуют поступившие в ТАСС результаты опроса, проведенного холдингом "МТС медиа" совместно с онлайн-кинотеатром Kion.

"37% респондентов выбрали Страну чудес в качестве вымышленной вселенной, в которой они хотели бы побывать. Еще около трети опрошенных (34%) отдали предпочтение миру Нарнии из цикла "Хроники Нарнии", а в Волшебной стране Оз хотели бы побывать 26% россиян", - говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, самой узнаваемой зарубежной сказкой среди россиян является произведение Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес" - все без исключения респонденты (100%) подтвердили, что знакомы с ее сюжетом. Также опрошенные часто называли сказки "Белоснежка и семь гномов" (92%), "Бременские музыканты" (88%) Братьев Гримм и "Спящая красавица" (88%) Шарля Перро.

"Вопрос об ассоциациях со сказочными героями выявил интересные различия. Мужчины чаще выбирали хитроумных и харизматичных персонажей: 34% ассоциировали себя с Котом в сапогах, а 26% - с Чеширским Котом. Женщины же отождествляли себя с Алисой (22%) и Мэри Поппинс (24%)", - отметили авторы исследования.

Самым запоминающимся персонажем из "Алисы в Стране чудес" россияне назвали Чеширского Кота (40%). Чаще всего его выбирали мужчины (41%) и респонденты 25-34 лет (45%). Сама Алиса заняла второе место (23%) - ее образ оказался ближе женщинам (27%) и участникам старше 55 лет (32%). Шляпник, напротив, запомнился в основном молодежи 18-24 лет (30%).

Опрос также показал, что россияне больше всего ценят в сказочных персонажах доброту (56%), умение не сдаваться (53%), преданность друзьям (50%), находчивость (48%) и смелость (46%).

Все выводы исследования основаны на данных опроса, в котором приняли участие 600 респондентов всех возрастов.