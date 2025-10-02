В Хабаровском крае потушили лесные пожары

В связи с теплыми днями лесные инспекторы усилили патрулирование в местах отдыха населения на природе с использованием беспилотников

ХАБАРОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Лесопожарные формирования потушили возгорания в Хабаровском крае, сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края лесных пожаров нет", - говорится в сообщении. Очаги возгораний, локализованные на территории Солнечного района, потушила оперативная группа в составе 20 человек и трех единиц специализированной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 437 га.

"Ранее на неделе были успешно ликвидированы еще три лесных пожара в Амурском, Верхнебуреинском и Хабаровском районах. Их общая площадь составила 181 га. Благодаря оперативным действиям пожарных команд из 21 человека и 2 единиц техники все эти очаги были локализованы и потушены в первые сутки с момента их обнаружения", - прокомментировал заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки края Владимир Кадыков. Это были первые за осень пожары.

Особый противопожарный режим в Хабаровском крае продолжает действовать в Охотском округе, Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Николаевском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Ульчском районах. В этот период строго запрещено разведение костров, выжигание сухой травы и мусора, а также проведение любых работ с использованием огня.

Сообщается, что в связи с теплыми осенними днями лесные инспекторы усилили патрулирование в местах отдыха населения на природе с использованием беспилотных летательных аппаратов.