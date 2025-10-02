В Благовещенске открыли дом российско-китайской дружбы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 октября. /ТАСС/. Открытие Дома российско-китайской дружбы состоялось в Благовещенске, сообщили в пресс-службе администрации города.

Дом российско-китайской дружбы представляет собой отдельно стоящее здание, имеющее сложную эллипсоидную форму с переменной этажностью. На крыше предусмотрена смотровая площадка. Строительство началось в 2020 году.

"Он рожден здесь, в Благовещенске, городе, который всей своей историей и географией предназначен для дружбы и сотрудничества с нашими ближайшими соседями. Буквально недавно мы провели по залам Дома российско-китайской дружбы делегацию глав крупных российских городов - от Нижнего Новгорода до Хабаровска, от Тулы до Норильска. И я видел в их глазах неподдельный интерес и искреннее восхищение. Они по достоинству оценили масштаб и глубину замысла. Ведь здесь не просто смотрят - здесь чувствуют, пробуют, участвуют", - приводятся в сообщении слова мэра Благовещенска Олега Имамеева.

В здании расположены семь тематических залов, которые посвящены развитию отношений приграничных регионов. При помощи интерактивных технологий в них будут демонстрироваться язык стран-соседей, традиции, современная культура и совместные проекты. В течение года здесь будут работать временные экспозиции. Также запланированы различные мастер-классы, в том числе от российских и китайских актеров.

Цель создания Дома российско-китайской дружбы в Благовещенске - показать точки соприкосновения между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян, а также позиционировать столицу Приамурья как центр российско-китайского сотрудничества.