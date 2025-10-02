В Белгородской области восстановили 30 пострадавших от ВСУ объектов архитектуры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Ремонтные работы после атак военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели на 30 объектах архитектуры в Белгородской области. Об этом сообщил ТАСС начальник управления госохраны объектов культурного наследия региона Алексей Чернявский.

"Да, вы знаете, 30 объектов уже восстановлены, где ситуация оперативная позволяет восстановить, это обязательно происходит", - сказал Чернявский.

Он привел в пример один из памятников в селе Глотово, восстановленный к 9 Мая и позднее поврежденный.

"Да, скульптуру для этого пришлось вывозить. У нас была разработана документация, совсем недавно прошел ремонт по федеральной целевой программе Министерства обороны РФ. Отремонтированный памятник повреждения получил, но благодаря документации и консолидации всех усилий привели его в порядок", - пояснил Чернявский.

Собеседник агентства отметил самоотверженность строительных бригад, подрядных компаний, которые участвуют в восстановлении таких объектов. "Все сплотились, консолидировались и на зло врагу восстанавливают и культурное наследие, и гражданские объекты", - заключил начальник управления госохраны объектов культурного наследия Белгородской области.