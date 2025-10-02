Дуров: ИИ поменяет структуру общества и бросит ему вызовы

Сооснователь Telegram заявил, что к развитию искусственного интеллекта можно подходить как с позиции страха перед ним, так и с точки зрения доверия к этой технологии

АСТАНА, 2 октября. /ТАСС/. Развитие искусственного интеллекта сильно поменяет структуру общества и бросит ему большое количество вызовов. Такое мнение высказал сооснователь Telegram Павел Дуров, выступая на пленарной сессии форума Digital Bridge в столице Казахстана Астане.

По его словам, к развитию ИИ можно подходить как с позиции страха перед ним, так и с точки зрения доверия к этой технологии. "Говоря с лидерами бизнеса, представителями правительств, университетами, в том числе и в Казахстане, я вижу, что Казахстан подходит [к развитию ИИ] с точки зрения надежды, какого-то воодушевления. ИИ, конечно, будет большое количество вызовов нам бросать, которые, кстати, можно решить с помощью [самого] ИИ", - считает Дуров.

"Я знаю очень большое количество действительно продвинутых людей, успешных людей, которые действительно говорят мне о том, что они приедут сюда, в Казахстан затем, чтобы найти жену. Я, к сожалению, не за этой целью сегодня приехал сюда, я приехал сюда поговорить об искусственном интеллекте. <...> Он, конечно, очень сильно поменяет структуру общества", - добавил он.

Форум Digital Bridge ежегодно проводится в Астане, по информации организаторов, он является крупнейшей площадкой в Центральной Азии по обсуждению вопросов цифровых технологий и искусственного интеллекта. В этом году форум проходит со 2 по 4 октября, ожидается участие порядка 30 тыс. гостей. На пленарной сессии форума также выступили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Венгрии Тамаш Шуйок, который прибыл в Астану с официальным визитом.