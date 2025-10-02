Минпросвещения: учителя-блогеры доносят традиционные ценности до молодежи

Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев также поделился планом увеличить количество школьных музеев героев Великой Отечественной войны и СВО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Учителя-блогеры, занимающиеся просвещением молодежи, помогают доносить до подрастающего поколения духовно-нравственные ценности, свойственные народам и конфессиям, населяющим Россию. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной информационно-просветительскому проекту "80 уроков Победы", который реализуется в формате всероссийской акции педагогами Всероссийского сообщества наставников-просветителей.

"Всероссийское сообщество наставников-просветителей своими корнями уходит еще в 2022 год, когда в министерстве просвещения был создан совет учителей-блогеров. Здорово, что сами коллеги приняли такое решение. Это не про блоги как таковые, а про просвещение и непосредственную работу с донесением наших традиционных духовно-нравственных ценностей, которые свойственны всем народам, всем конфессиям, населяющим нашу страну исторически, до подрастающего поколения", - сказал он.

Замминистра также поблагодарил коллег, которые приняли "мудрое" решение создать такое сообщество. По его словам, Минпросвещения РФ будет продолжать поддерживать эту организацию.

Он также поделился планом увеличить количество школьных музеев героев Великой Отечественной войны и СВО. Бугаев отметил, что школьники тоже могут принять участие в создании таких музеев в своих городах.

"Программа создания школьных музеев и их развития - это отдельный проект, который реализует министерство просвещения. Музеи бывают абсолютно разные, не только с патриотической тематикой, но и, например, с региональными особенностями. Неотъемлемая и обязательная часть - это воспитательная работа, которая проходит в наших образовательных организациях", - подчеркнул замминистра.

Информационно-просветительский проект "80 уроков Победы"

Заместитель министра образования Камчатского края Патимат Омарова рассказала о реализации информационно-просветительского проекта "80 уроков Победы". "Этот проект стартовал одновременно в трех регионах: Республика Дагестан <...>, в школе [в Москве] <...> и в школе <...> города Донецка. <...> Акция стартовала 9 мая, и она продлится до 9 мая 2026 года, потому что Год защитника Отечества может завершиться, а ценности воспитания, патриотизма, служения Отечеству, сохранения исторической правды - они с нами навсегда", - сказала она.

Омарова отметила, что в рамках проекта проходят уроки во многих субъектах Российской Федерации. "Сегодня у нас более 2 тыс. наставников-просветителей во всех регионах Российской Федерации, все они ведут эти уроки и в каждом регионе говорят о тех героях, которые выросли, совершали свои подвиги в этом регионе. <...> [В проекте] "80 уроков Победы" их уже давно не 80, их уже значительно больше, и в этом смысле их эффект достигается и за счет синергетического эффекта, что он порождает новые инициативы, появляются новые проекты", - подчеркнула она, добавив, что проект породил много новых достижений в патриотическом воспитании молодежи.

Кроме того, учитель географии гимназии № 18 города Краснодара Лилия Казанцева рассказала о проведении в рамках Всероссийского сообщества наставников-просветителей конкурса, посвященного традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Она отметила, что на участие в конкурсе было подано более 470 заявок из 62 регионов, лидерами по количеству участников стали Республика Крым и Кемеровская область. "Участвовали педагоги очень разных возрастов, <...> [поэтому] когда мы говорим о нашем сообществе наставников-просветителей, <...> оно не только для молодежи, оно для всех педагогов нашей страны, независимо от возраста", - добавила она.