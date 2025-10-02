Минпросвещения хочет продлить эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ до 2029 года

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать только два предмета на экзамене школьникам, которые не идут в 10-й класс

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует продлить эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ до 2029 года и расширить при этом число его участников. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10-й класс. Новые нормы будут действовать в Москве, Петербурге и Липецкой области. Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года.

"Мы обсудили итоги эксперимента, который был полностью финансирован Москвой, по поступлению в колледжи, где участвовали три региона: Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Мы видим эффективность результатов этой работы и приняли решение, что выйдем с инициативой о подлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента", - сказал он.

Министр поделился, что проект "Профессионалитет" активно развивается. Он также отметил, что задача Минпросвещения РФ - охватить данной программой порядка 50% колледжей страны к 2030 году.