VK снова запускает акцию "День IТ-знаний"

Она рассчитана на школьников 7-11 классов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Профориентационная акция от VK "День IТ-знаний", которая проводится с 2017 года при поддержке Минпросвещения, стартует в России, сообщили организаторы.

Она рассчитана на школьников 7-11 классов. Они смогут узнать о цифровых профессиях о карьере в IТ. VK выделил пять направлений, с которыми могут познакомиться учащиеся и о которых расскажут эксперты: ИИ, информбезопасность, разработка, креативные индустрии и нетехнические профессии в IТ.

В течение 2025/2026 учебного года образовательные организации могут провести мероприятие в любой удобный день.