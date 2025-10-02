"Ведомости": правительственная комиссия одобрила повышение охотничьего сбора

В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2026 года

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 30 сентября одобрила повышение сбора за добычу охотничьих ресурсов. Ставки сборов за пользование отдельными животными вырастут более чем в пять раз, пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника - один близкий к комиссии, второй - в правительстве.

В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2026 года и скорректируют положения законопроекта "О внесении изменений в статью 13 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ". Он уже был одобрен Госдумой в первом чтении 4 марта 2022 г.

Как отмечает газета, обязательства по уплате сборов при этом сохранятся только за физическими лицами, а организации и индивидуальные предприниматели будут исключены из числа плательщиков.

Издание со ссылкой на документ пишет, что размер платежа за добычу благородного оленя или лося предлагается установить на уровне 7 800 рублей против 1 500 рублей, предусмотренных предыдущей редакцией законопроекта. Отстрел сайгака охотникам обойдется в 1 560 рублей вместо 300 рублей, ставка сбора за отстрел овцебыка вырастет до 78 тыс. рублей вместо 15 тыс. рублей Добыча косули, кабана или рыси также возрастет с 450 рублей до 2 340 рублей, соболя или выдры - со 120 рублей до 624 рублей Минприроды РФ также увеличит госпошлину за получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов с 650 рублей до 1 300 рублей.