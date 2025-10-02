Югра стала лучшей по итогам защиты проектов программы "Время героев"

Представители региона разработали мероприятия по адаптации и комплексному сопровождению ветеранов СВО

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 октября. /ТАСС/. Представители Ханты-Мансийского автономного округа набрали наибольшее количество баллов по итогам защиты проектов региональных стажировок федеральной программы "Время героев". Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

"Команда Югры завоевала наибольшее количество баллов по итогам защиты проектов региональных стажировок федеральной программы "Время героев". Разработка инициатив под руководством опытных экспертов и региональных команд продолжалась на протяжении пяти месяцев. Участники проекта ответственно подошли к решению поставленных перед ними задач. Командой Югры, одержавшей победу, была подготовлена программа мероприятий по адаптации и комплексному сопровождению ветеранов специальной военной операции", - отметил глава региона.

По его словам, он вместе с ректором Президентской академии Алексеем Комиссаровым и коллегами-губернаторами принял участие в оценке работ, по итогам которой было рекомендовано участникам подготовить пилотные проекты и организовать площадки для их тестирования.

Комиссаров сообщил, что по сравнению с прошлым годом заметен серьезный рост компетенций участников: они показывают глубокое понимание проблем, умение находить решения и работать в команде.

Карьера участников СВО

В Югре уже имеется успешный опыт привлечения ветеранов СВО на государственную и муниципальную службу и на работу в бюджетных организациях. Так, глава Березовского района Руслан Александров - первый в стране глава муниципалитета - участник СВО. Дмитрий Аксенов, командир батальона "Югра", в 2024 году был избран депутатом окружной думы, а Дмитрий Сущенко, также ветеран боевых действий, сотрудник администрации города Радужный, указом президента России награжден медалью "За отвагу".

Ранее президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.