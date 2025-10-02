В Подмосковье с начала года провели более 4 тыс. процедур ЭКО

Услуга оказывается бесплатно при оформлении соответствующей квоты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения провели в Московской области с начала текущего года. Получить услугу можно бесплатно, оформив квоту, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Благодаря процедуре ЭКО, женщины, имеющие проблемы с наступлением беременности естественным путем, могут стать мамами. Важно, что процедура в регионе проводится бесплатно, за счет средств ОМС, при наличии медицинских показаний. Всего с начала года в Подмосковье проведено более 4 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе уточнили, что услуга оказывается бесплатно при оформлении соответствующей квоты.

Подчеркивается, что предоставление услуги и проведение процедуры реализуются в рамках национального проекта "Семья".