В Петербурге нашли улетевшую из зоопарка тропическую птицу

Поймать ее пока не удалось

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты в Санкт-Петербурге обнаружили улетевшую при переводе в зимний вольер Ленинградского зоопарка тропическую птицу, большого индийского калао с размахом крыльев 150 см. Однако попытка поймать беглянку не увенчалась успехом, сообщает пресс-служба зоосада.

"Удалось локализовать местоположение Шанти, но так как уже темнело, пришлось отложить дальнейшие мероприятия. Радует, что Шанти как следует подкрепилась. Сытой птице легче переносить низкую температуру. А то, что началось потепление, тоже поможет птице легче пережить этот период", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники, участвующие в отлове, вчера с раннего утра передвигались вслед за птицей. Удалось поймать удачный момент: она села на дерево, активность была ниже, чем обычно. Было решено сделать выстрел из специального ружья, заряженного седативным препаратом, однако в цель попасть не удалось.

Тогда специалисты попытались дать с кормом снотворные препараты, добавив их в виноград. Птица слетела с дерева и съела весь предложенный корм. После она расположилась на ветке на высоте 5 м. Стрелять с такого расстояния было нельзя - это опасно для жизни животного. Сотрудники стали ждать, когда подействует снотворное. Однако проходящие мимо люди вспугнули уже сонную птицу. Следом поднялась стая ворон, и калао улетел в сторону Васильевского острова через Малую Неву.

Большой индийский калао улетел из Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге 30 сентября во время плановой процедуры по переводу питомцев из летних вольеров в зимние. Длина тела - около метра, размах крыльев - 150 см. У птицы большой желтый клюв, черно-белое оперение. В учреждении подчеркнули, что птица родилась и выросла в условиях зоопарка, поэтому не приспособлена к самостоятельной жизни в дикой природе, тем более в таком климате. Похолодание, отсутствие привычного питания и стресс могут навредить ее здоровью. Специалисты просят в случае обнаружения калао позвонить по телефону: +7 904 636-41-63.