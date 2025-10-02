В Храме Христа Спасителя начали ремонт главного купола

Под каждым снятым фрагментом приводят в порядок металлическую обрешетку купола и делают гидроизоляцию

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты приступили к ремонту главного купола Храма Христа Спасителя в центре столицы, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В настоящее время проводим ремонтно-реставрационные работы в Храме Христа Спасителя, приступили к обновлению главного купола, который расположен на высоте более 90 м. Он не закреплен на здании - просто на нем стоит, это необходимо, чтобы не допустить деформаций из-за нагрева металла летом и сжатия зимой. За прошедшие годы металл потемнел, на нем появились пятна, утрачена герметичность швов, поэтому было принято решение о комплексном ремонте", - приводятся в сообщении слова заммэра Петра Бирюкова.

Он пояснил, что для организации высотных работ установили усиленные леса особой конструкции. Полностью разбирать главный купол, как это было сделано при ремонте куполов надвратной колокольни и четырех звонниц, нельзя, так как под ним находится расписанный фресками свод храма, пояснил Бирюков. "Чтобы обеспечить сохранность росписи, специалисты снимают небольшие фрагменты покрытия и вместо них устанавливают новые из нержавеющей стали с нитридом титана. Срок службы такого покрытия составляет не менее 50 лет", - добавил заммэра.

Под каждым снятым фрагментом приводят в порядок металлическую обрешетку купола и делают гидроизоляцию, новые листы устанавливают особым замковым способом, обеспечивающим полную герметичность. Общий вес покрытия составит около 15 тонн. Кровельщики работают вручную, небольшими бригадами, на высоте 80-100 м. Для выполнения этой уникальной работы задействованы лучшие специалисты со всей России.

Параллельно ведется изготовление нового навершия купола - его установят после завершения работ по монтажу покрытия. Ранее был проведен капитальный ремонт фасадов самого большого православного храма России. В 2023 году обновили южную, а в 2024 - северную, восточную и западную стороны сооружения, смотровые площадки и звонницы.