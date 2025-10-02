Внешнее электроснабжение конфайнмента на Чернобыльской АЭС восстановлено
Редакция сайта ТАСС
09:56
обновлено 10:04
ВЕНА, 2 октября. /ТАСС/. Внешнее энергоснабжение нового безопасного конфайнмента, защищающего саркофаг на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) восстановлено, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Внешнее электроснабжение нового безопасного конфайнмента (НБК) было восстановлено на ЧАЭС в 8:33 - 16 часов спустя после того, как произошел сбой в результате повреждений на 330-киловольтной подстанции в Славутиче", - говорится в публикации международной организации, опубликованной в соцсети X.