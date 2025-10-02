"Зимнее яйцо" Фаберже в третий раз выставили на аукцион "Кристис"

Предварительная цена экспоната составляет £20-30 млн

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Наследники коллекционера шейха Сауда бен Мухаммеда Аль Тани выставили на аукцион "Кристис" "Зимнее яйцо" Фаберже, пишет Forbes со ссылкой на источники. Это уже третий раз, когда экспонат продается на торгах аукционного дома.

Предварительная цена "Зимнего яйца" на текущих торгах составляет £20-30 млн. В 1994 году на аукционе в Женеве оно было продано за $5,587 млн, а 2002 году ушло с мировым рекордом за $9,58 млн. Как пишет издание со ссылкой на источник в "Кристис", ни один прогноз экспертов не сбывался ни в 1994 году, ни в 2002 году - яйцо покупали совсем не те клиенты, на которых рассчитывал аукцион. В 2002 году яйцо ушло на Ближний Восток, к потомкам правящей катарской династии Аль Тани. Наследники умершего коллекционера выставили лот на торги в этот раз, рассказали Forbes два источника.

Изделие было создано к Пасхе 1913 года для русской императорской семьи, его дизайн разработала молодой ювелир Альма Пиль, дочь одного из ведущих мастеров Карла Фаберже. Корпус "Зимнего яйца" выполнен из горного хрусталя и украшен резьбой, имитирующей морозные кристаллы. Изделие стоит на хрустальной подставке в виде тающего льда. Внутри яйца находится корзинка с букетом подснежников из кварца и жадеита. Император Николай II подарил ювелирное изделие матери Марии Федоровне.

Петер Карл Фаберже унаследовал от отца ювелирную мастерскую в Санкт-Петербурге, при нем она стала получать заказы от императорской семьи. По заказу Александра III было создано первое из ювелирных пасхальных яиц, принесших семье наибольшую известность (яйца Фаберже). После Октябрьской революции 1917 года все фабрики и магазины Фаберже были национализированы. К тому времени в его мастерской было изготовлено 54 императорских пасхальных яйца и 17 яиц для частных заказчиков. Общее количество ювелирных изделий, созданных самим Фаберже и работавшими на него мастерами, превышает 150 тыс.

Значительная часть императорских пасхальных яиц Фаберже была продана за границу советскими властями в 1930 гг. В настоящее время самые крупные их коллекции выставлены в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге (открыт в 2013 году, 15 яиц, включая 11 императорских, выкупленных бизнесменом Виктором Вексельбергом у зарубежных коллекционеров) и в Оружейной палате в Москве (10).